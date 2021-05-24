В МОН дали оценку дистанционному образованию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова дала оценку дистанционному обучению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В учебном процессе было задействовано более 3,4 млн учащихся. С начала учебного года процесс проходил в комбинированном формате. В школах до 300 учащихся допускался традиционный формат обучения. В целом есть у нас дети, которые учились занимались в оффлайне. Учитывая навыки наших детей начальных классов, были запущены дежурные классы», – сказала Майра Мелдебекова журналистам.

По ее словам, итоговые данные будут подведены после выставления всех итоговых оценок.

«Но как педагог и учитель могу сказать, что традиционный формат нельзя сравнивать с дистанционным. Когда учитель с учеником с глазу на глаз проводит урок, учитываются разные форматы. Поэтому здесь вопросы будут, на качестве это может отразиться. У нас есть ученики, которые были более самостоятельно организованные к информационно-коммуникационным технологиям и обучались самостоятельно. По дистанционному результату у них были результаты хорошие», – заключила она.