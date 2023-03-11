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    22:10, 10 Март 2023 | GMT +6

    В Молдове проводят массовые обыски по делу об организации беспорядков

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    КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Молдавские правоохранители проводят массовые обыски перед акцией протеста оппозиции 12 марта. Об этом сообщает в пятницу Генеральный комиссариат полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Обыски проходят в разных населенных пунктах у многих фигурантов уголовного дела, которое касается подготовки к массовым беспорядкам», - уточняется в сообщении. В следственных мероприятиях принимает участие также прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

    Накануне правоохранители сообщили о задержании трех человек, которые были названы подозреваемыми по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор».

    В 2023 году партия «Шор» и несколько внепарламентских партий и общественных деятелей, которые ранее объединились в «Движение за народ», возобновили антиправительственные акции протеста. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество и отопление домов.

    Ранее президент страны Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил, включая партию «Шор». Она выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.


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