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В МОАП РК состоялись встречи с международными партнерами и дипломатами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК прошла встреча с руководством турецкой компании «ASELSAN», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и председатель Совета директоров - генеральный директор турецкой компании «ASELSAN» Халук Гёргюн обсудили перспективы дальнейшего развития совместного предприятия «Казахстан Аселсан инжиринг».
ТОО «Казахстан Аселсан инжиринг» является дочерним предприятием АО «НК «Казахстан инжиниринг» МОАП РК и производит для казахстанских силовых структур электронные и электронно-оптические изделия. Это системы связи, тепловизоры, дневные и ночные прицелы для стрелкового оружия, а также системы электронной стабилизации стрельбы.
Совместное предприятие ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг» было открыто в декабре 2013 года в Астане, и уже в январе 2014 года завод выпустил первую партию продукции. Сегодня на заводе трудятся свыше 100 специалистов, запущены все производственные линии.
Во время встречи было отмечено, что с начала функционирования этого совместного проекта компания «ASELSAN» вложила инвестиций в предприятие на сумму 40 млн. долларов США. Сегодня компания «ASELSAN» является крупнейшим оборонно-промышленным предприятием Турции и занимает 58-ю строчку в рейтинге из 100 лучших оборонных компаний мира.
Также министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо.
В ходе встречи обсуждались различные аспекты двусторонних отношений в военно-технической и космической сферах, а также в области кибербезопасности.
На переговорах особый акцент был сделан на дальнейшей реализации Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного в Астане в сентябре 2013 года, отмечает пресс-служба МОАП РК.
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