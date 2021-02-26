В многоэтажных домах Атырау замерзают из-за мороза линии водоснабжения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за морозов в многоэтажках замерзают линии водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Резкое похолодание и морозы под 30 градусов, которых в городе давно не было, привели к тому, что линии водоснабжения многоквартирных домов и некоторых зданий начали замерзать. Сотрудники «Атырау облысы Су Арнасы» уже третий день проводят работы по отогреву замерзших линий. Всего на вечер 25 февраля удалось возобновить водоснабжение на 49 линиях, некоторые из которых идут к нескольким домам.

Одна из причин замерзания линий водоснабжения - открытые подвалы домов, в которых находится внутриподвальная разводка. Иногда достаточно и незакрытых на зимний период подвальных «окошек». В результате, внутриподвальная домовая разводка замерзает. Еще одна проблема - водопроводные линии, проложенные жильцами к дому (иногда и отдельно к подъезду или даже квартире) самостоятельно, не утеплены», - рассказали в пресс-службе «Атырау облысы Су Арнасы», сообщив, что созданные мобильные бригады продолжают работать над восстановлением водоснабжения.

Синоптики обещают, что в пятницу к вечеру температура в регионе должна повыситься.