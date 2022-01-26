В многоэтажном доме в центре Афин произошел взрыв
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Три человека пострадали в результате сильного взрыва в семиэтажном доме в самом центре Афин. Возник мощный пожар, взрывной волной выбиты стекла в зданиях на расстоянии 200 метров, повреждены автомобили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
Инцидент произошел на проспекте Сингру недалеко от одной из главных достопримечательностей столицы Греции — колонн античного Храма Зевса Олимпийского. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа.
Взрыв прогремел рано утром в помещениях, где расположены офисы, в это время в здании почти не было людей. Остальные этажи в доме не заселены, квартиры готовились к сдаче.
Движение по проспекту на этом участке было, чтобы собрать обломки. В среду в Афинах объявлен выходной в связи с необходимостью преодолеть последствия мощного снегопада.
- Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
- Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды
- Граната взорвалась в руках у рабочего, разбиравшего завалы здания полиции в Таразе
- Евросоюз планируют упростить внутренние правила перемещения жителей с сертификатами вакцинации от COVID-19
- Трагический январь в РК: как это было глазами военнослужащего
- Три легковушки столкнулись в Атырауской области: один человек скончался
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана