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    16:00, 15 Июль 2025 | GMT +5

    В многоэтажных домах в центре Уральска отключили горячую воду

    В центре города Уральска с 15 по 31 июля проводят капитальный ремонт тепловых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода кран су
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе ТОО «Жайықжылуқуат», в связи с этим сегодня с 10 часов в ряде многоэтажных домов отключили горячее водоснабжение.

    В частности, в течение двух недель горячей воды не будет по следующим адресам: ул. С. Сейфуллина, 4/2 и 4/4, ул. Т. Масина, 37/1 и ул. Ф.Неусыпова, 26/3.

    Диаметр трубопровода составляет 133,89 мм.

    Кроме того, ТОО «Батыс су арнасы» сообщает, что в посёлке Зачаган по улице Т. Бигелдинова будет проводиться замена фланцевой катушки диаметром 400 мм.

    В связи с этим, подача холодной воды по улице Т. Бигелдинова и в микрорайоне Балауса будет приостановлена с 14:00 примерно до 20:00.

    Теги:
    Уральск Ремонт Регионы Казахстана Регионы Тепловые сети Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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