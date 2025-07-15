16:00, 15 Июль 2025 | GMT +5
В многоэтажных домах в центре Уральска отключили горячую воду
В центре города Уральска с 15 по 31 июля проводят капитальный ремонт тепловых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе ТОО «Жайықжылуқуат», в связи с этим сегодня с 10 часов в ряде многоэтажных домов отключили горячее водоснабжение.
В частности, в течение двух недель горячей воды не будет по следующим адресам: ул. С. Сейфуллина, 4/2 и 4/4, ул. Т. Масина, 37/1 и ул. Ф.Неусыпова, 26/3.
Диаметр трубопровода составляет 133,89 мм.
Кроме того, ТОО «Батыс су арнасы» сообщает, что в посёлке Зачаган по улице Т. Бигелдинова будет проводиться замена фланцевой катушки диаметром 400 мм.
В связи с этим, подача холодной воды по улице Т. Бигелдинова и в микрорайоне Балауса будет приостановлена с 14:00 примерно до 20:00.