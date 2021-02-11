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    00:19, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    В многоэтажки Жанатаса подают тепло после аварии на котельной

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Внештатную ситуацию на объектах теплоснабжения города горняков Жанатаса исправили оперативно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы акимата Жамбылской области, 9 февраля в 20:00 часов произошло аварийное отключение отопительных котлов и оборудования на центральной городской котельной КГП «Жанатас су-жылу» в городе Жанатасе. По поручению акима области на место выехали заместитель акима области Улан Жазылбек, аким Сарысуского района Бакытжан Жаксылыков, руководители коммунальных организаций.

    После ремонтных работ 10 февраля в 07:00 часов котельная была запущена. «В данное время температура подачи тепла составила +24 градуса, на обратке - +21. Принимаются все необходимые меры по стабилизации подачи тепла и горячего водоснабжения. Медицинские учреждения временно обеспечены дополнительными электробытовыми приборами отопления», - отметили в пресс-службе облакимата.

    Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» аким Сарысуского района Бакытжан Жаксылыков, в данное время восстанавливается температурный режим объектов теплоснабжения города Жанатаса.

    «Эта котельная обеспечивает теплом 93 многоэтажных дома, городскую больницу, поликлинику, три школы, четыре детских сада – в целом 41 бюджетное учреждение. Отапливается центральной котельной 50 процентов жилого сектора города. Остальные дома относятся к частному сектору и топятся углем. Сейчас запустили котельную. В квартирах еще прохладно, температуру поднимаем постепенно. Ситуацию держим под контролем», - пояснил Бакытжан Жаксылыков.

    Создана рабочая группа по выяснению причин технологической остановки отопительного оборудования в городе Жанатасе.


    Теги:
    Жамбылская область Акимат ЖКХ
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