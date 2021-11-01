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    23:53, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    В многоэтажке в Атырау выявили притон с девушками из Алматы

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские выявили проституток, приехавших из Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, женщин, оказывающих интимные услуги, выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Инспекторы полиции в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по ул. Жарбосынова, выявили жительниц Алматинской области, оказывавших услуги интимного характера. В отношении девушек составлен административный протокол по ч. 1 ст. 449 КоАП РК. Они также постановлены на профилактический учет и будут находится под контролем полиции по месту жительства.

    Ранее сообщалось, что проституток из Алматы, Тараза и Шымкента задержали в Атырау.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Правоохранительные органы
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