В мировых рейтингах ATP и WTA казахстанцы улучшили свои позиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обновили рейтинги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся на одну строчку и вернулся на 34-ю строчку, которая является для него наивысшей позицией в мировом табеле о рангах. Тимофей Скатов шагнул на три позиции вперед и установил новый личный рекорд – теперь он занимает 266-е место. Михаил Кукушкин потерял сразу 12 строчек и опустился на 159-е место. Дмитрий Попко на 162-м месте. Денис Евсеев потерял одну строчку и теперь 371-й. Бейбит Жукаев взлетел сразу на 14 строчек и расположился на 746-м месте.

В женском рейтинге Елена Рыбакина потеряла две позиции и занимает теперь 19-е место. Юлия Путинцева осталась на 44-й позиции, а вот Зарина Дияс вернулась в топ-100, поднявшись на четыре строчки.