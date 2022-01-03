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В мировой практике цены на сжиженный газ составляют около 70% от цены бензина – Минэнерго
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущих условиях отсутствует инвестиционная привлекательность для расширения производства сжиженного газа, что на фоне постоянного роста потребления привело к постоянному дефициту на внутреннем рынке. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В текущих условиях отсутствует какая-либо инвестиционная привлекательность для расширения производства данного сырья, что на фоне постоянного роста потребления привело к постоянному дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке. Особенно он обострился в 2021 году, когда с 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло практически в два раза», - пояснил министр энергетики.
По его словам, в мировой̆ практике цены на сжиженный газ коррелируют с ценой на нефть и составляют около 70% от цены бензина.
«К примеру, при стоимости бензина АИ-92 182 тг/л рыночная стоимость сжиженного нефтяного газа должна составлять порядка 127тг/л», - добавил Магзум Мирзагалиев.
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