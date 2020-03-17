В мире выявлено более 173 тысяч случаев заражения коронавирусом – ВОЗ

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано более 173 000 случаев заражения коронавирусом, 7 000 человек скончались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой BBC.

На прошлой неделе ВОЗ заявила, что Европа сейчас является «эпицентром» вируса, и призвала правительства действовать решительнее, чтобы контролировать распространение COVID-19, болезни, вызываемой коронавирусом.

Отмечается, что в Германии канцлер Ангела Меркель запретила проведение религиозных служб и попросила граждан отменить любые внутренние или зарубежные поездки.

Клубы, бары, развлекательные заведения, зоопарки и игровые площадки будут закрыты. Рестораны должны будут соблюдать минимальное расстояние между столиками, ограничить время работы. Школы по всей стране уже закрыты.

В настоящее время в Германии зарегистрировано около 7 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 14 человек. Большие скопления людей по всей стране уже были запрещены.

Испания, в настоящее время четвертая страна, пострадавшая в наибольшей степени от коронавируса, во вторник заявила, что число жертв вируса выросло с 342 до 491. Число подтвержденных случаев возросло с 9 942 до 11 178. В субботу в стране частично ввели карантин для 47 миллионов жителей сроком на 15 дней.

В Италии, наиболее пострадавшей стране за пределами Китая, откуда и произошел вирус, в понедельник было объявлено о еще одном росте смертности. Число смертельных исходов превысило отметку в 2000 человек.

В Бельгии во вторник число жертв коронавируса удвоилось с пяти до 10.

В среду Швеция закроет все средние школы и университеты.

На сегодняшний день во Франции зарегистрировано более 6000 случаев заболевания и 148 смертельных исходов.

За пределами Европы

Голосование во вторник на первичных выборах демократов в американском штате Огайо было отложено, хотя в Аризоне, Флориде и Иллинойсе должно пройти голосование.

Президент Дональд Трамп заявил, что чрезвычайная ситуация из-за коронавируса может продлиться до конца лета или даже дольше, и что американцы в течение следующих 15 дней не должны собираться группами более 10 человек и избегать посещения баров, ресторанов, фуд-кортов, спортивных залов.

Во вторник Китай сообщил, что в стране выявлено 20 завозных случаев заражения.

Филиппины стали первой страной, которая закрыла свою фондовую биржу на неопределенный срок.

Представитель судебной власти в Иране - третьей стране, наиболее пострадавшей в мире, заявил, что около 85 000 заключенных, включая политзаключенных, были временно освобождены из-за распространения вируса.

Малайзия вводит запрет на пересечение границы с Сингапуром со среды.

Культовый памятник Индии Тадж-Махал закрыт.

Ученые Австралии заявили, что они определили, как иммунная система организма борется с вирусом Covid-19.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также рекомендовал другим странам последовать примеру Китая и Южной Кореи в борьбе с вирусом, который показал, что пандемию можно контролировать.