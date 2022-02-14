В мире впервые с ноября снизилась заболеваемость коронавирусом

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Заболеваемость ковидом в мире на этой неделе впервые с ноября снизилась - на планете подтвердили почти 18 млн заражений, что на 4 млн меньше, чем за предыдущие семь дней, следует из подсчетов ТАСС, передает МИА «Казинформ».

Темпы распространения инфекции резко пошли вниз в странах, где очередной пик из-за нового штамма «омикрон» пришелся на начало года. Однако в нескольких государствах регистрируются новые серьезные вспышки.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.

Стремительное снижение

В США заболеваемость по сравнению с серединой января, когда выявляли свыше 900 тыс. новых случаев в сутки, упала почти в пять раз. Только за последнюю неделю снижение составило 70%.

Темпы распространения инфекции пошли вниз почти во всех странах Западной Европы. Так, во Франции и Великобритании за четыре недели они сократились почти вдвое, до 140 тыс. и 50 тыс. заражений в день, а в Италии и Испании - втрое, до 65 тыс.

Среди азиатских стран быстрый спад фиксируется в Индии: если в конце января там регистрировали почти 350 тыс. инфицированных в сутки, то сейчас - около 50 тыс. На Филиппинах в последние недели заболеваемость упала в шесть раз.

В Латинской Америке самое серьезное снижение темпов распространения инфекции фиксируется в Аргентине, где они с января сократились в шесть раз, а также в Перу и Колумбии, в которых они уменьшились в пять и четыре раза соответственно.

Новые пики

Заболеваемость, однако, падает далеко не везде - так, в Германии она с начала месяца выросла на четверть, и сейчас там регистрируют около 240 тыс. случаев заражения в сутки. Фиксируют новые вспышки и в большинстве стран Восточной Европы. В частности, на Украине число выявляемых случаев достигло максимума с начала пандемии - свыше 40 тыс. в день.

В Азии резко выросли темпы распространения в Японии - там регистрируют почти 100 тыс. заражений ежедневно, чего не было ни в одну предыдущую волну. Страна поднялась на 19-е место в мире по общему числу выявленных случаев ковида.

Кроме того, распространение инфекции продолжается в Турции, где фиксируют уже свыше 100 тыс. заразившихся в сутки. В начале января этот показатель составлял только 60 тыс.

Все еще высока заболеваемость в Бразилии. В этой стране в среднем выявляют около 180 тыс. заражений каждые сутки, хотя в последние дни началось небольшое снижение.

Смертность растет

Смертность из-за инфекции, несмотря на то что «омикрон», по общему мнению, переносится легче предыдущих штаммов, растет третью неделю подряд. За последние семь дней от ковида в мире умерли свыше 76,4 тыс. человек - на 2 тыс. больше, чем за предыдущие, и на 11 тыс. больше, чем в конце января.

В США, несмотря на резкое снижение заболеваемости, смертность по-прежнему самая высокая в мире - ежедневно от ковида там умирают 2,5-3 тыс. человек.

В Индии в последние дни число летальных исходов превысило 1 тыс. в сутки, чего в стране не было с июля 2021 года. Впервые с сентября приближается к этой отметке и Мексика.



