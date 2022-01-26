+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В мире установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

26 Января 2022 11:11
Поделиться:
В мире установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Более 21 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый максимум за все время пандемии. Число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 5%, а летальных исходов - на 1%, сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Сколько алматинцев с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ
910 заболевших COVID-19 зарегистрировали за сутки в Павлодарской области Более двух тысяч школьников заболели коронавирусом в Алматинской области 55 тысяч подростков получили вакцину от КВИ в Алматинской области

Как отмечается в еженедельном бюллетене ВОЗ, с 17 по 23 января зафиксирован «пятипроцентный рост числа новых случаев COVID-19 по сравнению с предшествующей неделей»: поступили сообщения о заражении 21 362 288 человек. За семь дней зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей (10-16 января) зафиксировано в Восточном Средиземноморье - на 39%, Юго-Восточной Азии (на 36%) и Европе - на 13%, тогда как в Африке и Америке заболеваемость снизилась соответственно на 31% и 10%. В Европе число заразившихся за неделю превысило 10 млн, и на нее приходится 47% всех новых случаев инфицирования в мире. Смертность особенно сильно выросла в Юго-Восточной Азии - на 44% и Восточном Средиземноморье - на 15%. В то же время в Африке, Западно-Тихоокеанском регионе и Европе она уменьшилась соответственно на 14%, 12% и 5%. О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (4 215 852). Далее следуют Франция (2 443 821), Индия (2 115 100), Италия (1 231 741) и Бразилия (824 279).

По данным ВОЗ на 25 января, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 352 796 704 инфицированных и 5 600 434 умерших. За прошедшие сутки поступили сообщения о 2 158 785 случаях заражения и 6 189 летальных исходах.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в мире  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько алматинцев с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ
910 заболевших COVID-19 зарегистрировали за сутки в Павлодарской области
Более двух тысяч школьников заболели коронавирусом в Алматинской области
55 тысяч подростков получили вакцину от КВИ в Алматинской области
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
2 Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
3 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
4 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
5 Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
6 Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Читайте также
Эксперт: новые штаммы коронавируса будут появляться и дальше, но их опасность снизится
В Москве усилят контроль за ношением масок в транспорте
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив