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    10:10, 11 Март 2021 | GMT +6

    В мире ускоряется инфляция – глава Нацбанка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Ерболат Досаев рассказал об основных тенденциях в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате стимулирующих фискальных и монетарных мер ускоряется инфляция и инфляционные ожидания в мире. В США инфляция постепенно растет с июня 2020 года, достигнув 1,4% в январе т.г», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    В то же время, по его словам, в ЕС наблюдается резкое ускорение цен в начале 2021 года, в результате чего инфляция выросла с 0,2% в декабре прошлого года до 1,2% в январе т.г.

    «При этом, центральные банки мировых держав в настоящее время подтверждают курс на стимулирующую политику с учетом состояния рынка труда. В этих условиях центральные банки в развивающихся странах, включая основных торговых партнеров Казахстана, начинают готовиться к возможному переходу к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом возможности ранней нормализации денежно-кредитной политики в развитых странах и роста инфляционных рисков. В феврале т.г. инфляция в России достигла 5,7% при таргете 4%», - заключил Е. Досаев.



    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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