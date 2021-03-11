В мире ускоряется инфляция – глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Ерболат Досаев рассказал об основных тенденциях в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате стимулирующих фискальных и монетарных мер ускоряется инфляция и инфляционные ожидания в мире. В США инфляция постепенно растет с июня 2020 года, достигнув 1,4% в январе т.г», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

В то же время, по его словам, в ЕС наблюдается резкое ускорение цен в начале 2021 года, в результате чего инфляция выросла с 0,2% в декабре прошлого года до 1,2% в январе т.г.

«При этом, центральные банки мировых держав в настоящее время подтверждают курс на стимулирующую политику с учетом состояния рынка труда. В этих условиях центральные банки в развивающихся странах, включая основных торговых партнеров Казахстана, начинают готовиться к возможному переходу к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом возможности ранней нормализации денежно-кредитной политики в развитых странах и роста инфляционных рисков. В феврале т.г. инфляция в России достигла 5,7% при таргете 4%», - заключил Е. Досаев.



