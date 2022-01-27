В мире сделали более 10 млрд прививок от коронавируса

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 10 млрд. Больше половины из них приходятся на три страны - Китай (2,98 млрд), Индию (1,67 млрд) и США (0,54 млрд), следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики, которую ведут СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

На данный момент жителям планеты ввели 10,003 млрд доз вакцин от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств идет процесс ревакцинации.

Темпы вакцинации в мире вновь замедлились: последний миллиард прививок был сделан за 30 дней, тогда как предыдущий - за 24 дня.

В шести государствах - в ОАЭ, на Мальдивах и Кубе, в Португалии, Камбодже и Сингапуре - привиты более 90% жителей, которым разрешена вакцинация. В число стран, где вакцинированы уже более 80% населения, входят Мальта, Китай, Бруней, Чили, Южная Корея, Испания, Аргентина, Италия, Канада, Катар, Австралия, Дания, Исландия, Эквадор, Бахрейн, Япония, Вьетнам, Уругвай.

В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, провели уже более 78 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 81,98 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета в стране в последние дни снизился и составил 64,2%.

Всего в мире в гражданском обороте сейчас находятся около двух десятков вакцин от коронавируса, в том числе российские «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак», препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.