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В мире сделали более 10 млрд прививок от коронавируса

27 Января 2022 03:25
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В мире сделали более 10 млрд прививок от коронавируса

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 10 млрд. Больше половины из них приходятся на три страны - Китай (2,98 млрд), Индию (1,67 млрд) и США (0,54 млрд), следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики, которую ведут СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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На данный момент жителям планеты ввели 10,003 млрд доз вакцин от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств идет процесс ревакцинации.

Темпы вакцинации в мире вновь замедлились: последний миллиард прививок был сделан за 30 дней, тогда как предыдущий - за 24 дня.

В шести государствах - в ОАЭ, на Мальдивах и Кубе, в Португалии, Камбодже и Сингапуре - привиты более 90% жителей, которым разрешена вакцинация. В число стран, где вакцинированы уже более 80% населения, входят Мальта, Китай, Бруней, Чили, Южная Корея, Испания, Аргентина, Италия, Канада, Катар, Австралия, Дания, Исландия, Эквадор, Бахрейн, Япония, Вьетнам, Уругвай.

В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, провели уже более 78 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 81,98 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета в стране в последние дни снизился и составил 64,2%.

Всего в мире в гражданском обороте сейчас находятся около двух десятков вакцин от коронавируса, в том числе российские «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак», препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.


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#Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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