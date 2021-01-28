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В мире начали разрешать полеты на Boeing 737 Max

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Января 2021, 07:46
В мире начали разрешать полеты на Boeing 737 Max

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейское агентство авиационной безопасности выдало разрешение на полёты самолетов модели Boeing 737 MAX на территории Евросоюза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Европейские власти следом за США и Канадой сняли запрет на полеты Boeing 737 Max. У самолета были технические дефекты, которые привели сразу к двум катастрофам.

Полеты этого пассажирского самолета были приостановлены во всем в марте 2019 г. после двух авиакатастроф, вызванных неисправностью программного обеспечения. В разрешении европейского регулятора говорится, что к полетам допускается модифицированная версия самолета, с исправленными программным обеспечением, электроникой и руководством по эксплуатации. Все пилоты для допуска к управлению «Боингом 737 MAX», должны пройти переподготовку.

Первые коммерческие полёты с пассажирами уже прошли без инцидентов в США и Бразилии. В начале года стало известно, что корпорация «Боинг» выплатит 2,5 миллиарда долларов компенсаций и штрафов по делу о сговоре, который в итоге привёл к двум авиакатастрофам.

Как передает ВВС, в октябре 2018 года, а затем в марте 2019 года с самолетами Boeing 737 Max произошли две крупные авиакатастрофы, которые унесли жизни 346 человек. После этого полеты самолета были прекращены, началось расследование. В его ходе выяснилось, что причиной стала некорректная работа вспомогательной программы, которая принудительно меняла положение самолета в воздухе. Эта программа под названием MCAS была внедрена в бортовой компьютер с тем, чтобы поправить конструктивный недостаток самолета - склонность задирать нос. Однако в определенных условиях она ошибалась и направляла самолет в землю. Пилотам о ней не рассказывали.

Когда выяснилось, что у нового Boeing есть недостатки подобного рода, были прекращены полеты самолетов по всему миру. Далее лайнер был тщательно изучен и заново сертифицирован, а программа изменена таким образом, чтобы она не влияла на безопасность полета. По оценкам самой компании, отстранение этого типа самолетов от полетов обошлось ей примерно в 20 млрд долларов.

Теперь страны постепенно начали снимать ограничения на полеты этого лайнера.

Великобритания, которая не является более членом EASA, уже выпустила свое собственное разрешение на возобновление полетов 737 Max в ближайшее время.

Напомним, с 13 марта 2019 года в Казахстане была временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпании «Scat». «В казахстанском реестре зарегистрировано только одно воздушное судно данного типа», - сообщили в Комитете гражданской авиации РК. Первый самолет Boeing 737 MAX 8 прибыл в Казахстан в апреле 2018 года.


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