В МИОР РК работают свыше 10 профессиональных журналистов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития РК Аида Балаева приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«В сфере информации важна работа не просто творческих, талантливых, но и искренне понимающих ответственность перед обществом людей. Поскольку главная миссия нашего Министерства — это всестороннее развитие общества», — сказала А.Балаева.

Как известно, министерство информации и общественного развития РК является уполномоченным государственным органом в сфере информации и доступа к информации. Такие крупные медиа страны, как «Хабар», «Qazaqstan», «КазИнформ», «Қазақ газеттері», «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда» являются подведомственными организациями Министерства.

В ходе мероприятия было отмечено, что в самом министерстве работают более 10 кадровых журналистов по образованию, в том числе, курирующие сферу вице-министр, а также сотрудники комитетов информации, по делам молодежи и семьи и других структурных подразделений.

Также профессиональными журналистами являются внештатные советники министра Игорь Хен, Максим Рожин, Рашид Сулейменов.

В торжественной обстановке министр Аида Балаева вручила почетные грамоты сотрудникам министерства: главному специалисту департамента по взаимодействию со СМИ Жалгасу Шыныбекову, главному специалисту департамента государственной политики в области СМИ Анаре Мукатаевой, главным специалистам Комитета информации Ляззат Акбузауовой и Мадине Кабдулмажитовой и главному специалисту Юридического департамента Нұрбибі Жекен.