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    15:12, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    В МИОР РК работают свыше 10 профессиональных журналистов

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития РК Аида Балаева приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

    «В сфере информации важна работа не просто творческих, талантливых, но и искренне понимающих ответственность перед обществом людей. Поскольку главная миссия нашего Министерства — это всестороннее развитие общества», — сказала А.Балаева.


    Как известно, министерство информации и общественного развития РК является уполномоченным государственным органом в сфере информации и доступа к информации. Такие крупные медиа страны, как «Хабар», «Qazaqstan», «КазИнформ», «Қазақ газеттері», «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда» являются подведомственными организациями Министерства.

    В ходе мероприятия было отмечено, что в самом министерстве работают более 10 кадровых журналистов по образованию, в том числе, курирующие сферу вице-министр, а также сотрудники комитетов информации, по делам молодежи и семьи и других структурных подразделений.


    Также профессиональными журналистами являются внештатные советники министра Игорь Хен, Максим Рожин, Рашид Сулейменов.

    В торжественной обстановке министр Аида Балаева вручила почетные грамоты сотрудникам министерства: главному специалисту департамента по взаимодействию со СМИ Жалгасу Шыныбекову, главному специалисту департамента государственной политики в области СМИ Анаре Мукатаевой, главным специалистам Комитета информации Ляззат Акбузауовой и Мадине Кабдулмажитовой и главному специалисту Юридического департамента Нұрбибі Жекен.


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