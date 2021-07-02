В МИОР РК прошла встреча с Постоянным координатором ООН в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с Постоянным координатором ООН в РК Микаэлой Фриберг-Стори. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе беседы А. Балаева проинформировала Постоянного координатора ООН в Казахстане о проводимой работе по курируемым сферам деятельности министерства.

В свою очередь, Микаэла Фриберг-Стори положительно отозвалась о работе министерства и выразила готовность по оказанию поддержки в совместной работе от лица 27 агентств ООН. Кроме того, она сообщила о ходе подготовки мероприятий по празднованию 30-летия вступления Казахстана в ООН.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную приверженность плодотворному взаимодействию, в том числе по реализации совместных проектов.