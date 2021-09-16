Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

В МИОР РК прошла встреча с делегацией Азербайджана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Сентября 2021, 17:19
В МИОР РК прошла встреча с делегацией Азербайджана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве информации и общественного развития РК Аида Балаева провела встречу представителями Азербайджанской Республики, которые участвуют в работе Евразийского медиа-форума в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В мероприятии приняли участие К. Гасанов - руководитель медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики, А. Исмаилов - глава национального совета по телевидению и радио, О. Саттаров - заместитель руководитель медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики, А. Атамогланов – посол Азербайджанской Республики в РК, Р. Маммадов – председатель ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание».

Министр поздравила А. Атамогланова с недавним назначением на должность посла Азербайджанской Республики в РК и ознакомила с основными направлениями деятельности министерства.

photo

Аида Балаева попросила оказать содействие в распространении вещания телеканала «Qazaq tv» в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана, а также выразила готовность министерства содействовать в вопросах реализации совместных проектов с телеканалами Азербайджана, обмена опытом между специалистами двух стран в медиасфере.

А. Балаева пригласила представителей Азербайджана принять участие в предстоящей Astana Media Week, которая пройдёт 27-28 сентября т.г.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

photo


Внешняя политика Казахстана   СМИ   Азербайджан   Тюркский мир  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению