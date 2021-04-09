В МИОР РК прошла встреча по итогам и перспективам программы «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой состоялась онлайн-встреча об итогах и перспективах реализации программы «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В мероприятии приняли участие заместители акимов регионов, руководство КИОР «Рухани жаңғыру», координаторы проектных офисов в регионах, представители экспертных советов.

Аида Балаева акцентировала внимание на проведенной работе с момента запуска программы, которой 12 апреля исполняется 4 года. Она рассказала об основных результатах и отметила вклад регионов в работу по реализации программы.

Кроме того, министр представила участникам нового председателя Правления Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» Асылбека Есенбаева.

«Мы решили собраться вместе, подвести итоги проведенной работы и поделиться планами на будущее. Общественное обсуждение, мнение экспертов всегда имеют большое значение. Поэтому я надеюсь, что на сегодняшнем заседании будут высказаны конкретные мнения, предложения о содержании и значении программы», – отметила Аида Балаева.

В ходе мероприятия было отмечено, что программа переходит на новый этап, который требует действий всех госорганов как на республиканском, так и на региональном уровнях. Так, с 2021 года программа «Рухани жаңғыру» перешла в формат Дорожной карты по переходу на этап национальной модернизации общественного сознания.

Дорожная карта сформирована на основе программной статьи Елбасы Н.Назарбаева, а также тезисов, высказанных Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана и статье «Независимость дороже всего».