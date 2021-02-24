В МИОР прошла встреча Аиды Балаевой с Сумой Чакрабарти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча министра информации и общественного развития Казахстана Аиды Балаевой с советником Президента Республики Казахстан по вопросам экономического развития сэром Сумой Чакрабарти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по направлениям, курируемым министерством.

Министр рассказала о государственных мерах в сферах информационной политики, доступа к информации и взаимодействия с неправительственным сектором. Так, Аида Балаева отметила, что в целях совершенствования обратной связи с общественностью во всех регионах страны сейчас проходят стратегические сессии Министерства.

Сума Чакрабарти выразил заинтересованность по вопросам настройки коммуникаций внутри страны и брендирования Казахстана за рубежом.

В завершение встречи Аида Балаева и Сума Чакрабарти договорились поддерживать постоянный диалог по всем вопросам совместной работы.