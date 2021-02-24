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    15:41, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    В МИОР прошла встреча Аиды Балаевой с Сумой Чакрабарти

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча министра информации и общественного развития Казахстана Аиды Балаевой с советником Президента Республики Казахстан по вопросам экономического развития сэром Сумой Чакрабарти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы по направлениям, курируемым министерством.

    Министр рассказала о государственных мерах в сферах информационной политики, доступа к информации и взаимодействия с неправительственным сектором. Так, Аида Балаева отметила, что в целях совершенствования обратной связи с общественностью во всех регионах страны сейчас проходят стратегические сессии Министерства.

    Сума Чакрабарти выразил заинтересованность по вопросам настройки коммуникаций внутри страны и брендирования Казахстана за рубежом.

    В завершение встречи Аида Балаева и Сума Чакрабарти договорились поддерживать постоянный диалог по всем вопросам совместной работы.


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