В МИОР прокомментировали задержание журналиста Сандугаш Дуйсеновой

ТАЛДЫКОРГАНЕ. КАЗИНФОРМ - В ведомстве подтвердили задержание журналиста Сандугаш Дуйсеновой, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил пресс-секретарь министерства информации и общественного развития Нурбек Амиша, ведомство обратилось в органы внутренних дел для выяснения обстоятельства данного вопроса.

«По данным Департамента полиции Жетысуской области, Сандугаш была задержана в Талдыкоргане по заявлению о распространении сведений личной жизни, сейчас она находится под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется расследование.

Министерство держит вопрос на контроле и готово оказать журналисту любую правовую помощь», - написал Н.Амиша в Facebook.

Напомним, 11 августа журналиста и гражданского активиста Сандугаш Дуйсенову задержали в Талдыкоргане.