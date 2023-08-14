РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:58, 14 Август 2023 | GMT +6

    В МИОР прокомментировали задержание журналиста Сандугаш Дуйсеновой

    None
    ТАЛДЫКОРГАНЕ. КАЗИНФОРМ - В ведомстве подтвердили задержание журналиста Сандугаш Дуйсеновой, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщил пресс-секретарь министерства информации и общественного развития Нурбек Амиша, ведомство обратилось в органы внутренних дел для выяснения обстоятельства данного вопроса.

    «По данным Департамента полиции Жетысуской области, Сандугаш была задержана в Талдыкоргане по заявлению о распространении сведений личной жизни, сейчас она находится под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется расследование.

    Министерство держит вопрос на контроле и готово оказать журналисту любую правовую помощь», - написал Н.Амиша в Facebook.

    Напомним, 11 августа журналиста и гражданского активиста Сандугаш Дуйсенову задержали в Талдыкоргане.


    Теги:
    Общество Талдыкорган Другие государственные органы МИОР
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!