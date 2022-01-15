В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения высказались относительно публичного обращения главного государственного санитарного врача города Алматы С. Байгабулова опубликованного в Instagram-аккаунте «informburo.kz» 14 января 2022 года, передает МИА «Казинформ».

«Высказывания заместителя главного государственного санитарного врача города Алматы С. Байгабулова о «подключении Департамента по делам государственной службы города Алматы для проведения расследования» (цитата С. Байгабулова) по поводу его комментариев журналистам, являются заведомо ложными.

Порядок проведения служебного расследования в отношении государственных служащих определен «Правилами наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих», утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152. Иных оснований для проведения служебного расследования не предусмотрено.

Необходимо отметить, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В связи с чем, государственные органы вправе обратиться в Агентство по делам государственной службы по поводу нарушения этических норм путем распространения недостоверных сведений.

Кроме того, Министерством на странице Международного информационного агентства « Каzinform « и на сайте « Baigenews « 13 января 2022 года было опубликовано опровержение на публикацию заместителя главного государственного санитарного врача города Алматы С. Байгабулова о создании путаницы в назначении. Данный довод так же не соответствует действительности.

По вопросу проведения дебатов в соответствии с требованиями установленными Законом Республики Казахстан «О государственной службе» в случае сомнения в правомерности полученного для исполнения распоряжения руководителя государственный служащий должен незамедлительно сообщить об этом в письменной форме своему непосредственному руководителю и руководителю, отдавшему распоряжение.

С учетом изложенного, призываем воздерживаться от предоставления недостоверной информации и направить все усилия на осуществление главной функции должностных лиц в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения - охрану жизни и здоровья граждан», - сказано в сообщении ведомства.