В Минздраве высказались о потребляемых продуктах с истекшим сроком годности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На брифинге в СЦК с участием представителей Минздрава журналист поднял проблему продажи по акции продуктов с истекшим сроком годности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Айнагуль Куатбаева отметила, что в целом продукты с истекающим сроком годности подлежат утилизации. Не рекомендуется покупать их и готовить из них салаты.

«Просроченные бобовые, зерновые, мясо принимаются животноводческими фермами, но даже на корм животным нужно отдавать через ветеринарный контроль, потому что это обеспечивает их безопасность. Если же говорить в отношении сроков годности, то это в первую очередь ответственность производителей. Они сами не устанавливают сроки годности, для этого есть санитарные нормы. Продажи просроченного товара по сниженной цене необходимо рассматривать. Мы не знаем, возможно, в некоторых консервах есть токсичные вещества или они стали опасными для употребления. В целом в отношении безопасности мы должны рассматривать и условия хранения. Мы не рекомендуем употреблять просроченные продукты», - сказала Айнагуль Куатбаева на брифинге в СЦК.

Эксперт отметила, что ежегодно регистрируются массовые пищевые отравления. Однако случаев с употреблением просроченных продуктов не зарегистрировано.