В Минздраве сообщили о последних результатах исследований вакцины QazCovid-in

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам проведенного I и II фазы клинического исследования вакцины QazCovid-in против COVID-19 отмечена хорошая переносимость и безопасность. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что разработчиками отечественной инактивированной QazCovid-in® - вакцины против COVID-19 является «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» МОН РК.

«В основу вакцины заложены инактивированный вирус и безвредный адъювант, данная технология проверена временем и используются при при производстве давно используемых вакцин против гепатита А, менингококковой инфекции, гриппе, брюшном тифе, клещевом энцефалите, и др. По результатам проведенного I и II фазы клинического исследования вакцины QazCovid-in против COVID-19 отмечена хорошая переносимость и безопасность. В единичных случаях в месте введения вакцины отмечалось покраснение, небольшое жжение, покалывание, что является реакцией иммунной системы организма на введенную вакцину», - пояснил Марат Шоранов.

Данные признаки, по его словам, предусмотрены протоколом исследования как ожидаемые явления или ожидаемая реакция организма.

«Установлена высокая иммуногенная активность вакцины в отношении вируса SARS-CoV-2, которая более выражена после двукратной вакцинации и составила 96%.15 декабря 2020 года отдельным постановлением Правительства утверждены правила временной регистрации. Данная практика применяется во всем мире, однако, несмотря на это, в то время как некоторые страны уже начинают массовую вакцинацию, другим приходится ожидать своей очереди на поставку вакцины», - заявил Марат Шоранов.

Вице-министр также добавил, что по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гибрессиуса, мир находится на грани «вакцинного национализма» и катастрофического морального провала, если он не обеспечит равный доступ к вакцинам. При этом с каждым днем разрыв между имущими и неимущими странами будет становиться все больше.

«В этих непростых условиях, наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике», - подчеркнул Марат Шоранов.

Фото: qazaqtv.com