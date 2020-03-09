В Минздраве РК рассказали о ситуации по коронавирусу на 9 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9 марта в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

«Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Всего на 9 марта госпитализировано 77 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «б» категории – 17 человек; по 2 категории – 31 человек; по 3 категории – 29 человек. Из числа госпитализированных 77 человек, выписано – 32 человека. Всего взято на мониторинг 4084 человека, из них на медицинском наблюдении по 1 «а» категории – 1053, по 1 «б» категории – 182 человека, по 2 категории – 2849 человек. Снято с наблюдения всего 408 человек. По состоянию на 9 марта остаются под наблюдением всего 3676 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Минздрава в Facebook.

Как отмечается, для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы.

«В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса. В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК», - заверили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве рассказали и об эпидемиологической ситуации в мире.

«В мире зарегистрировано 29 232 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случая КВИ (708 летальных: Италия - 366, Иран – 194, Южная Корея – 50, США – 22, Франция – 19, Испания – 17, Япония – 7, круизный лайнер – 7, Ирак – 6, Гонконг – 3, Австралия – 3, Великобритания – 3, Нидерланды – 3, Швейцария – 2, Филиппины – 1, Таиланд – 1, Сан-Марино – 1, Тайвань – 1, Аргентина – 1, Египет – 1) в 98 странах. Ежедневный прирост составил – 16,0 %, летальность – 2,4 %. По 1 «а» категории: в Южной Корее - 7 313 случаев (за сутки + 272 сл., прирост – 3,8%), Иране – 6 566 случаев (за сутки + 743 сл., прирост – 12,7%). По 1 «б» категории: в Италии - 7375 случаев (за сутки + 1 492 сл., прирост – 25,3%). Всего в КНР зарегистрировано – 80 735 (за сутки + 40 сл.) случаев КВИ (ежедневный прирост составил – 0,05%), из них - 3 119 с летальным исходом (показатель летальности – 3,8%). Выписано с выздоровлением 58 600 человек (72,5%). Остается в стационарах 19 016 больных», - сообщили в Минздраве.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

Официальную информацию можно прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.