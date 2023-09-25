Как помочь ребенку преодолеть буллинг

В Казахстане 17,5 % детей время от времени подвергаются буллингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как отметили в ведомстве, 6,8% опрошенных подростков 2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1 % детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам. Такие данные были получены в результате национального исследования за 2022 год по оценке и мониторингу поведения школьников в отношении своего здоровья и благополучия, проведенного Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

При этом, как выяснилось в ходе опроса, показатели участия в буллинге среди мальчиков выше, чем среди девочек. Самая высокая доля жертв буллинга среди детей 11 лет и снижается по мере взросления к 15 годам.

Если в прошлом году доля показателя жертв буллинга (не менее 2-3 раз) среди мальчиков и девочек 11 лет составляла - 17,7%, тогда как в 2018 году - 14%. Это означает рост жертв буллинга среди детей на 3,7 %.

- В профилактике буллинга очень важно раннее вмешательство, ребенок не должен остаться один на один с насилием. Здесь очень важна внимательность и позиция учителей, и доверительные отношения между родителями и ребенком. К сожалению, этот травмирующий опыт не проходит бесследно и может иметь глубокие негативные последствия для психического здоровья детей, вплоть до депрессии и суицидальных мыслей, - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве также назвали признаки буллинга.

- Признаками того, что ребенок подвергся буллингу могут быть проблемы с концентрацией внимания, подавленность, угнетенное состояние, раздражительность, чувство неуверенности, повышенная чувствительность, боли в желудке, усталость, отсутствие аппетита, бедность социальных контактов, симптомы страха, например, давление в области груди, приступы потливости, боли в спине, в затылке, в мышцах, нарушение сна. Если вы заметили у своего ребенка эти признаки, необходимо принять срочные меры и, прежде всего, сообщить об этом учителям и солидарно решать эту проблему, с привлечением психологов и при необходимости сотрудников ювенальной инспекции, - отметили в министерстве здравоохранения.

На сегодняшний день для поддержки подростков и молодежи, в том числе по вопросам буллинга функционируют 157 молодежных центров здоровья, которые оказывают высококвалифицированную бесплатную медико-психосоциальную и медико-социальную помощь. В своей деятельности молодежные центры здоровья используют эффективные технологии, направленные на сохранение здоровья, снижение рискованного поведения среди подростков, социальное сопровождение и защиту их прав на основе принципов доброжелательности, доступности, добровольности и доверия.