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В Минздраве РК обещают уменьшить расходы граждан на медуслуги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы на медицинские услуги на одного жителя увеличат на 67% в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе Правительственного часа в Сенате по вопросам реализации задач в области здравоохранения в рамках Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Постановлением Правительства в текущем году утверждены перечни медицинской помощи в рамках новой модели ГОБМП и ОСМС. Определены четкие границы обязательств государства», - сказал Елжан Биртанов.
Министр добавил, что дополнительные расходы в сфере здравоохранения будут направлены на профилактику, увеличение объема услуг по реабилитации, онкологии, ВТМУ, паллиативной и другой не в полной мере оказываемой сегодня помощи, а также на повышение тарифов медицинских услуг.
«Расходы на медицинские услуги на одного жителя, составившие 55 тысяч тенге в 2019 году, благодаря ОСМС будут увеличены на 67% и доведены до 90 тысяч тенге. При этом на четверть снизится доля карманных расходов населения за медицинские услуги», - резюмировал Елжан Биртанов.
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