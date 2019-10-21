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В Минздраве РК  обещают уменьшить расходы граждан на медуслуги

21 Октября 2019 18:34
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В Минздраве РК  обещают уменьшить расходы граждан на медуслуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы на медицинские услуги на одного жителя увеличат на 67% в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе Правительственного часа в Сенате по вопросам реализации задач в области здравоохранения в рамках Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Постановлением Правительства в текущем году утверждены перечни медицинской помощи в рамках новой модели ГОБМП и ОСМС. Определены четкие границы обязательств государства», - сказал Елжан Биртанов.

Министр добавил, что дополнительные расходы в сфере здравоохранения будут направлены на профилактику, увеличение объема услуг по реабилитации, онкологии, ВТМУ, паллиативной и другой не в полной мере оказываемой сегодня помощи, а также на повышение тарифов медицинских услуг.

«Расходы на медицинские услуги на одного жителя, составившие 55 тысяч тенге в 2019 году, благодаря ОСМС будут увеличены на 67% и доведены до 90 тысяч тенге. При этом на четверть снизится доля карманных расходов населения за медицинские услуги», - резюмировал Елжан Биртанов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Минздрав РК, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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