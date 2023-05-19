В Минздраве РК назвали меры для исключения приписок со стороны медорганизаций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев совместно с главой Фонда медстрахования рассказали о мерах по повышению эффективности системы медицинского страхования и результатах внедрения ОСМС на примере достижения ключевых индикаторов здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что внедрение ОСМС началось во время пандемии и сопровождалось постковидными осложнениями, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане впервые в истории достигла 74,4 лет», - сказал Тимур Султангазиев.

Вице-министр также рассказал о некоторых мерах, которые позволят улучшить прозрачность системы ОСМС, обеспечить детальную экспертизу, контроль расходов, предотвращение необоснованного перепотребления услуг.

На сегодня, по его словам, в части разграничения услуг в пакетах ГОБМП и ОСМС, законодательно принята Программа гарантий оказания медицинской помощи. Обеспечена правовая база для объединения финансовых потоков ГОБМП и ОСМС в Единый пул, что упростит администрирование пакетов для медицинских работников и ускорит процесс оказания медицинской помощи пациентам.

«Однако самой приоритетной задачей на сегодня является полная оцифровка здравоохранения путем создания единой экосистемы Е-Денсаулык. Она как раз позволит осуществить персонифицированный финансовый учет и отслеживать деньги на виртуальных счетах потребителей медуслуг. Также позволит обеспечить обратную связь от пациентов в мобильных приложениях для подтверждения получения услуг через QR-кодирование, СМС-сообщений», - пояснил Тимур Султангазиев.

Он подчеркнул, что именно внедрение цифровых инструментов позволит создать единое окно для экономического блока медицинских организаций, обеспечить своевременную оплату за выполненные услуги, полную прозрачность оказанных услуг, исключение приписок со стороны медицинских организаций, полный охват мониторингом всех оказанных медицинских услуг/случаев.

Султангазиев также отметил, что границы ОСМС расширяются с каждым годом, как в денежном выражении, так и в объемах оказываемых медицинских услуг, а ключевой фигурой системы остается пациент и его потребности.