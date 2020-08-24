В Минздраве разработали протокол лечения COVID-19 у детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Клинический протокол лечения COVID-19 у детей уже разработан. Об этом заявила председатель правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Риза Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он начал разрабатываться недавно, в течение последних 2 недель. Потому что раньше у нас в Казахстане был единый протокол, куда входили диагностика и лечение взрослых, детей, беременных. Это все было раньше в одном протоколе. Последние 2 недели мы занимались разработкой уже отдельного протокола», - сказала Риза Боранбаева во время онлайн-брифинга в СЦК.

По ее словам, теперь в Казахстане будет 3 протокола.

«1-й – для взрослых, 2-й – у беременных, 3-й – COVID-19 у детей. Протокол уже готов. Будет рассматриваться, на этой неделе, наверно, уже утверждаться. Но лечение детей в любом случае идет, потому что диагностика и лечение COVID-19 были в общем протоколе», - отметила спикер.

«Сейчас мы его более расширили, систематизировали и включили мультивоспалительный синдром (синдром Кавасаки). И протокол, я думаю, уже в течение недели утвердится», - выразила надежду Р. Боранбаева.