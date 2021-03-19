В Минздраве рассказали об исследованиях циркулирующих штаммов коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения рассказали об исследованиях циркулирующих штаммов коронавируса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На базе филиала Национального центра общественного здравоохранения на сегодня проводится скрининг положительных образцов на SARS-CoV-2 с целью выявления наличия мутации, то есть определения циркуляции новых штаммов, таких как: «Бразильский», «Британский» или же «Южноафриканский», - сообщила заместитель директора филиала НПЦСЭЭиМ НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул .

Но для того, чтобы подтвердить наличие циркуляции данных штаммов, как отметили в ведомстве, нужны еще дополнительные исследования.

«То есть проведение полного геномного секвенирования, только после того, как мы проведем полное геномное секвенирование мы можем идентифицировать каждый из вывяленных мутаций, то есть к какому штамму он принадлежит – либо к «Британскому», либо к «Бразильскому, либо к «Южноафриканскому». Плюс еще также можем определить его географическое распространение и происхождение данного вируса», - отметила спикер.

Ранее сообщалось, что Министерством здравоохранения проводятся исследования циркулирующих штаммов коронавируса в Казахстане,

«Совместно со Всемирной организацией здравоохранения внедрена новая методика экспресс ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19. 17 марта 2021 года референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ по г.Алматы. По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для «Британского», «Южноафриканского», «Бразильского» штаммов. Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к одному из данных штаммов будет определена в течение месяца после завершения полногеномного секвенирования», - сообщил глава минздрава Алексей Цой.



