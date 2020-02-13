В Минздраве рассказали о состоянии здоровья доставленных из Китая казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром доставленные из Пекина 171 граждан Казахстана помещены в больницу. Об этом сообщил официальный представитель миинстерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня утром в 07.00 часов в Алматы приземлился самолет из Пекина с 211 пассажирами на борту. В самолете находился 171 гражданин Казахстана и 40 граждан Кыргызстана. У прибывших не было обнаружено повышенной температуры и симптомов коронавируса. В ходе посадки на борт была проведена процедура смены масок», - сказал он.

По его словам, все прибывшие были доставлены в Алматинскую многопрофильную клинику. Там граждане пройдут медосмотр, а также сдадут анализы на наличие коранавируса и ОРВИ.

«Они пробудут на стационаре три дня. Если возникнут дополнительные медицинские показатели, тогда время проведения в больнице будет продлено. А все граждане Кыргызстана были доставлены в Бишкек», - добавил Диас Ахметшарип.



