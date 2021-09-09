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    18:30, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Минздраве прокомментировали вопрос подготовки отчета по третьей фазе испытаний QazCovid-in

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал, при каких условиях будет готов отчет по третьей фазе испытаний вакцины QazCovid-in, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается отчета по третьей фазе, действительно, Центр экспертизы лекарственных средств рассматривает эти документы и в случае наличия полных документов даст свое положительное заключение. В этой работе принимает участие большая экспертная группа ученых, которые рассматривают все результаты исследования по соответствию предъявляемым требованиям», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    Он также назвал сроки рассмотрения результатов исследований по вакцинам.

    «Что касается вакцин, то максимальный срок рассмотрения не более двух недель в среднем. Поэтому в ближайшее время при наличии полного пакета документов соответствующее заключение будет выдано. Как только мы получим все доработанные материалы, все документы будут изучены и дано соответствующее заключение», - добавил Марат Шоранов.

    Ранее сообщалось, после получения какой вакцины от КВИ заболело коронавирусом большее количество казахстанцев.

    «Если мы будем идти по видам вакцин, то после получения первого компонента вакцин, у нас зарегистрирована заболеваемость среди 7 070 лиц, что составляет 0,1% от общего количества», - сказала заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова.

    Согласно озвученным данным , после вакцинации первым компонентом «Спутник V» заболело коронавирусом - 6108 человек, этой вакциной было всего привито - 5 669 885 человек, то есть заболело 0,1% от общего количества привитых этой вакциной. QazCovid-in было привито 172 707 человек, заболело среди них – 172, то же 0,1%. Hayat-Vax привито было 529 346 человек, из них заболело 553 человека, это тоже 0,1%. По CoronaVac зарегистрировано 218 случаев заболевания, общее количество привитых этой вакциной – 249 373, это тоже 0,1%.


    Теги:
    Здравоохранение QazCovid-in Минздрав РК
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