В Минздраве предупредили о фейковой информации касательно ОСМС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова предупредила о фейковой информации касательно ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас посредством Whats App идет рассылка по принятию нового Кодекса вместе с приложенным аудиофайлом, где указано, что необходимо заключение договора и озвучивается «предостережение» для граждан», - сказала Людмила Бюрабекова на пресс-конференции в СЦК.
По ее словам, в распространяемом аудиофайле информация касается законодательства Российской Федерации.
«Это фейковая информация – если внимательно послушать аудиофайл, станет понятно, что речь идет о Российской Федерации и о Федеральном законе о медицинском страховании. Никакого отношения к нашему законодательству данная информация не имеет», - отметила Л. Бюрабекова.
«Мы будем далее обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности распространителей таких сообщений», - добавила она.
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