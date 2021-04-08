В Минздраве пояснили, как будут масштабировать приложение Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе онлайн пресс-конференции в СЦК пояснил, как будут масштабировать приложение Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На начальном этапе мы хотим масштабировать этот проект. Сейчас он показал свою эффективность. Это дает возможность различным организациям функционировать в период общих запретов, при этом обеспечить безопасность как для коллектива, так и для посетителей, потому что база данных интегрирована. И всех посетителей, которые приходят на данные объекты, по QR-коду определят, является ли он заразным или нет. Если гражданин имеет положительный ПЦР-тест и он отражается в базе данных, его не пустят в такие учреждения, соответственно, обезопасят всех посетителей», - пояснил министр.

По интеграции с информационным ресурсом по вакцинации ведомство также планирует провести эту работу. Наряду с этим, прорабатывается вопрос совместно с НПП «Атамекен».

«В ближайшее время доведем информацию о том, в каком формате эта база данных будет работать, какие поощрения или ограничения будут вводиться», - заверил Алексей Цой.

Министр проинформировал о том, что с начала запуска приложения зарегистрировано 125 тысяч пользователей. Количество выявленных с «красным» статусом или положительным результатом ПЦР-теста – 241 человек.

«В случае положительного ПЦР-теста, граждане должны находиться дома, не подвергать опасности других. Но, несмотря на это, около 241 случая за весь период нами зафиксировано. Таким образом, нами предотвращено посещение несознательными гражданами объектов общественного пользования. Это и есть тот эффект, который дает Ashyq. Параллельно с этим это дает возможность открытию бизнеса. Проект пилотировался в трех регионах. Мы хотим транслировать этот опыт на остальные регионы Казахстана и дать возможность использовать это приложение в других регионах страны. Сейчас с «Атамекеном» мы пошагово отрабатываем, обучаем персонал, как работать и как правильно осуществлять деятельность с учетом требований по программе Ashyq», - добавил Алексей Цой.