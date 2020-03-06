В Минздраве пообещали улучшить условия для казахстанцев, находящихся на карантине в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК пообещали улучшить условия для казахстанцев, находящихся на стационарном карантине в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Этот вопрос на контроле у министра здравоохранения Елжана Биртанова, на контроле у управления здравоохранения Алматы. Мы принимаем все меры по улучшению проживания пациентов», - сказал на брифинге официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, уже есть договоренность с коммунальными службами об улучшении отопления.
«Мы даем больше тепла в эти палаты, все моменты будут учтены, мы прилагаем максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для прохождения 14-дневного обязательного карантина», - сказал представитель ведомства.
Ранее казахстанцы, прилетевшие из Южной Кореи, пожаловались на условия их содержания на карантине.
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