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В Минздраве пообещали улучшить условия для казахстанцев, находящихся на карантине в Алматы

6 Марта 2020 17:52
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В Минздраве пообещали улучшить условия для казахстанцев, находящихся на карантине в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК пообещали улучшить условия для казахстанцев, находящихся на стационарном карантине в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этот вопрос на контроле у министра здравоохранения Елжана Биртанова, на контроле у управления здравоохранения Алматы. Мы принимаем все меры по улучшению проживания пациентов», - сказал на брифинге официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, уже есть договоренность с коммунальными службами об улучшении отопления.

«Мы даем больше тепла в эти палаты, все моменты будут учтены, мы прилагаем максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для прохождения 14-дневного обязательного карантина», - сказал представитель ведомства.

Ранее казахстанцы, прилетевшие из Южной Кореи, пожаловались на условия их содержания на карантине.


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Ключевые слова: Алматы, Минздрав РК, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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