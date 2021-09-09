НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Минздраве отмечают разгрузку работы Комиссий по изучению летальных исходов в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК было отмечено, что в республике на уровне управлений здравоохранения работают комиссии по изучению летальных исходов. Они же и занимаются вопросами отнесения случаев смертности к коронавирусной инфекции или от сопутствующих заболеваний.

«Особенно важна была работа этих комиссий до внедрения единых обобщенных стандартов по кодированию случаев заболевания КВИ, которые мы сделали 1 августа 2020 года. До этого работа КИЛИ была перегружена этими случаями. Сейчас, когда мы провели работу по совершенствованию клинических протоколов, по обучению кодированию, и моменты четко отработаны в информационных системах, там, где возникают кодирования, у нас вопросов не возникает, и эти случаи не идут в комиссию. Объем информации, проходящей через эти комиссии, значительно уменьшился», - отметил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее он рассказал о текущей эпидситуации по КВИ в Казахстане.

«В Казахстане на 8 сентября зарегистрировано более 824 тысяч больных с положительным результатом COVID-19 и более 71 тысяч случаев с КВИ- (ковидная пневмония). Выздоровело порядка 88% больных с КВИ, из них 734 883 больных с КВИ+ и 59 282 больных с КВИ-. Согласно матрице эпидемиологической ситуации Республика Казахстан 12 регионов находятся в красной зоне», - сообщил Марат Шоранов.



