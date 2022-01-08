В Минздраве открыли горячую линию контакт-центра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК сообщает, что для консультации населения по вопросам оказания медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования на период чрезвычайного положения в Республике Казахстан открыта дополнительная горячая линия контакт-центра 1406 по номерам 8-7172-67-41-33, 8-7172-67-41-34, 8-7172-67-40-92, передает МИА «Казинформ».

Линия доступна ежедневно с 8:00 до 20:00