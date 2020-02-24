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В Минздраве опровергли слухи о том, что в стационарах республики уже имеются больные коронавирусом

24 Февраля 2020 16:57
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В Минздраве опровергли слухи о том, что в стационарах республики уже имеются больные коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип опроверг слухи о том, что в стационарах республики уже имеются люди, зараженные коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Представитель Минздрава на брифинге в СЦК отметил, что в мессенджерах и социальных сетях на сегодня распространяется информация о том, что в стационарах республики уже помещаются люди, зараженные коронавирусом. Такая информация не соответствует действительности.

«Якобы в том или ином городе находятся в стационарах люди, зараженные коронавирусом. Мы работаем со всеми городами и районными центрами. Это не соответствует действительности», - сказал Диас Ахметшарип.

Про его словам, в медучреждениях есть люди, которые недавно вернулись из-за границы, все они помещены на проверку или карантин.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в ВКО случаев заболевания не было зарегистрировано.

«Я официально заявляю, что больных людей и даже с подозрением на заболевание не зарегистрировано», - заверил Жандарбек Бекшин.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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