В Минздраве опровергли слухи о том, что в стационарах республики уже имеются больные коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип опроверг слухи о том, что в стационарах республики уже имеются люди, зараженные коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Представитель Минздрава на брифинге в СЦК отметил, что в мессенджерах и социальных сетях на сегодня распространяется информация о том, что в стационарах республики уже помещаются люди, зараженные коронавирусом. Такая информация не соответствует действительности.
«Якобы в том или ином городе находятся в стационарах люди, зараженные коронавирусом. Мы работаем со всеми городами и районными центрами. Это не соответствует действительности», - сказал Диас Ахметшарип.
Про его словам, в медучреждениях есть люди, которые недавно вернулись из-за границы, все они помещены на проверку или карантин.
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в ВКО случаев заболевания не было зарегистрировано.
«Я официально заявляю, что больных людей и даже с подозрением на заболевание не зарегистрировано», - заверил Жандарбек Бекшин.
- Что ожидает несоблюдающих режим после карантина на коронавирус
- Четвертая смерть от коронавируса в Италии, число заразившихся растет
- Казахстанцы с лайнера Diamond Princess помещены на карантин в Нур-Султане
- Коронавирус добрался до Афганистана, Бахрейна и Кувейта
- Авиабилеты в страны с коронавирусом можно сдать без потерь – Жандарбек Бекшин
- Казахстанцев просят воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана