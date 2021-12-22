В Минздраве обратились к казахстанцам в преддверии новогодних праздников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова обратилась к казахстанцам в преддверии новогодних праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Естественно, в преддверии новогодних корпоративов, прежде чем идти на праздник, подумайте: а стоит ли оно того? Коронавирус все равно здесь. Сегодня мы видим, что коронавирус продолжает мутировать. К сожалению, достоверных данных об «Омикроне» нет. Сейчас есть много разрозненных исследований, но пока неизвестно, насколько он опасен. Мы знаем, что он более заразный», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

«Наше благополучие зависит от вклада каждого из нас. Если каждый из нас будет задумываться перед тем, как идти на корпоратив, и даже если идти то пытаться соблюдать эти меры, я думаю, будет у нас возможность идти по реализации как минимум реалистичного сценария», - добавила спикер.

По словам Айжан Есмагамбетовой, всеобщая задача - не допустить развития пессимистичного сценария.

«Мы видим, что происходит в мире: рост заболеваемости везде, а у нас заболеваемость постепенно падает на протяжении четырех месяцев. У нас, как у санитарных врачей, все эти новогодние праздники вызывают тревогу», - отметила она.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК прокомментировала сценарий заболеваемости коронавирусом.

«В январе по оптимистичному сценарию мы предполагаем, что будет 650 (случаев заболевания КВИ - прим. ред.) в сутки, по реалистичному - 1300, и если будет реализовываться пессимистичный сценарий - 3000», - заявила Айжан Есмагамбетова.