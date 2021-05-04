В Минздраве объяснили разрешение вакцинированным работать в очном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разъяснения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК касательно перевода на дистанционную форму работы сотрудников организаций, офисов опубликовал Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Согласно действовавшей ранее редакции постановления главного государственного санитарного врача №68 в организациях, офисах в регионах, находящихся в «красной» зоне: на удаленном режиме 80% сотрудников, в очном – 20%; в «желтой» зоне: на удаленном режиме 50% сотрудников, в очном – 50%; в «зеленой» зоне: на удаленном режиме 30% сотрудников, в очном – 70%. В настоящее время согласно изменениям, внесенным постановлением №17, процентное соотношение сотрудников, работающих на удаленном и очном режиме не изменено. При этом лица, получившие полный курс вакцинации, защищены от заболевания, а также лица, переболевшие COVID-19, в основном имеют защитные антитела на период до 6 месяцев и не подлежат вакцинации. В этой связи перевод на дистанционный формат работы этой категории сотрудников не целесообразен», - отметили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК .

Учитывая, что не во всех организациях в настоящее время проведена вакцинация сотрудников, а невакцинированные лица по-прежнему подвержены угрозе заболевания, в целях защиты здоровья сотрудников, принято решение о допуске на работу в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

«При этом сотрудники, невакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате. Таким образом, в новой редакции постановления в требования по дистанционному формату работы внесены обоснованные послабления в отношении лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19. Например, если в «красной» зоне согласно требованиям в организации на удаленном режиме должно быть 80% сотрудников, в очном – 20%, но в организации 90% сотрудников привиты, разрешается допустить на очный режим работы всех вакцинированных сотрудников, то есть будет удаленном режиме 10% сотрудников, в очном – 90%. Аналогично в других зонах», - пояснили в Комитете.