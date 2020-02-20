В Минздраве будут отслеживать состояние казахстанской студентки, которую не выпустили из Уханя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип рассказал, почему одну из казахстанских студенток не пустили на борт украинского самолета для эвакуации из Уханя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Минздраве РК сообщили, что из Уханя эвакуирована одна студентка, а вторую не выпустили власти Китая, так как у нее было обнаружено повышение температуры.

«Вчера в 22:30 по местному времени в международный аэропорт города Алматы приземлился борт Украинских авиалиний из китайского города Ухань. На борту было 91 пассажиров. В том числе была и наша студентка третьего курса Уханьского технологического университета», - сказал Диас Ахметшарип корреспонденту МИА «Казинформ».

Теперь ей предстоит пройти карантин.

«Она была эвакуирована в Алматы. Самолет полетел дальше. Ее встретили, провели все профилактические меры. Врачи обследовали ее, температуры не было, состояние было удовлетворительное, жалоб никаких нет. Соблюдая все нормы профилактики доставили в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, где она пробудет 14 дней под присмотром врачей на карантине. Там сдаст все необходимые анализы», - пояснил Диас Ахметшарип.

По его словам, пока никаких симптомов коронавируса у нее не обнаружено.

«Состояние здоровья удовлетворительное. Вторая студентка тоже должна была вылететь этим рейсом, но при посадке у нее была обнаружена повышенная температура 37 градусов и китайские власти не допустили ее к полету, потому что это стандартная мера со стороны китайских властей. Она пока находится в городе Ухань. Мы будем отслеживать ее состояние», - заверил Диас Ахметшарип.