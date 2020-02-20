+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Минздраве будут отслеживать состояние казахстанской студентки, которую не выпустили из Уханя

20 Февраля 2020 13:52
Поделиться:
В Минздраве будут отслеживать состояние казахстанской студентки, которую не выпустили из Уханя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип рассказал, почему одну из казахстанских студенток не пустили на борт украинского самолета для эвакуации из Уханя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Прибывающие из Китая в аэропорт Алматы пассажиры будут сразу помещены в карантин
Южная Корея заявила о первой смерти от коронавируса Минздрав получил результаты анализов находящихся на лайнере казахстанцев Не нужно создавать искусственный ажиотаж – Елжан Биртанов о масках

В Минздраве РК сообщили, что из Уханя эвакуирована одна студентка, а вторую не выпустили власти Китая, так как у нее было обнаружено повышение температуры.

«Вчера в 22:30 по местному времени в международный аэропорт города Алматы приземлился борт Украинских авиалиний из китайского города Ухань. На борту было 91 пассажиров. В том числе была и наша студентка третьего курса Уханьского технологического университета», - сказал Диас Ахметшарип корреспонденту МИА «Казинформ».

Теперь ей предстоит пройти карантин.

«Она была эвакуирована в Алматы. Самолет полетел дальше. Ее встретили, провели все профилактические меры. Врачи обследовали ее, температуры не было, состояние было удовлетворительное, жалоб никаких нет. Соблюдая все нормы профилактики доставили в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, где она пробудет 14 дней под присмотром врачей на карантине. Там сдаст все необходимые анализы», - пояснил Диас Ахметшарип.

По его словам, пока никаких симптомов коронавируса у нее не обнаружено.

«Состояние здоровья удовлетворительное. Вторая студентка тоже должна была вылететь этим рейсом, но при посадке у нее была обнаружена повышенная температура 37 градусов и китайские власти не допустили ее к полету, потому что это стандартная мера со стороны китайских властей. Она пока находится в городе Ухань. Мы будем отслеживать ее состояние», - заверил Диас Ахметшарип.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив