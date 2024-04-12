РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    В Минводы отчитались о состоянии водохранилищ на текущий момент

    Каргалинское водохранилище
    Фото: акимат Актюбинской области

    В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, насколько заполнены действующие водохранилища в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам официального представителя Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиевой, специалисты ведомства регулярно выезжают на места, чтобы лично проконтролировать безаварийный пропуск паводковых вод и их накопление.

    — Например, руководство «Казводхоза» находится в Атырауской области и готовит водохозяйственные сооружений к пропуску больших объемов воды по реке Жайык, — заявила Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

    По данным ведомства состояние действующих водохранилищ в Казахстане следующее:

    • в Костанайской области пик паводка прошел, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%;
    • два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Продолжается половодье;
    • в Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 70%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ожидается, что это произойдет 15–20 апреля.

    Для предотвращения подтоплений на месте работают сотрудники МЧС, Министерства водных ресурсов и ирригации, а также акимата области;

    • в Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,8%. В регионе начался период половодья, поэтому начаты попуски по Ертисскому каскаду водохранилищ;
    • среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Пик половодья пройден, притоки стабилизировались. При этом, по данным «Казгидромета», повышается нерегулируемый сток реки Жабай, поэтому есть паводки в Атбасарском районе. Министерство, акимат региона и ДЧС активно работают над решением проблемы;
    • в Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 97%. Обстановка в регионе стабильная;
    • четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел. Обстановка стабильная.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Наводнение Регионы Казахстана Вода Водохранилище Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!