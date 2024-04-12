В Минводы отчитались о состоянии водохранилищ на текущий момент

В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, насколько заполнены действующие водохранилища в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиевой, специалисты ведомства регулярно выезжают на места, чтобы лично проконтролировать безаварийный пропуск паводковых вод и их накопление.

— Например, руководство «Казводхоза» находится в Атырауской области и готовит водохозяйственные сооружений к пропуску больших объемов воды по реке Жайык, — заявила Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

По данным ведомства состояние действующих водохранилищ в Казахстане следующее:

• в Костанайской области пик паводка прошел, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%;

• два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Продолжается половодье;

• в Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 70%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ожидается, что это произойдет 15–20 апреля.

Для предотвращения подтоплений на месте работают сотрудники МЧС, Министерства водных ресурсов и ирригации, а также акимата области;

• в Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,8%. В регионе начался период половодья, поэтому начаты попуски по Ертисскому каскаду водохранилищ;

• среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Пик половодья пройден, притоки стабилизировались. При этом, по данным «Казгидромета», повышается нерегулируемый сток реки Жабай, поэтому есть паводки в Атбасарском районе. Министерство, акимат региона и ДЧС активно работают над решением проблемы;

• в Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 97%. Обстановка в регионе стабильная;

• четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел. Обстановка стабильная.