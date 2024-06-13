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    17:09, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    В Минцифры ответили про светящиеся объекты над Алматой

    спутники старлинк
    Фото: кадр из видео

    В ночь на четверг жители Алматы и Алматинской области заметили в небе необычное явление. В соцсети появились многочисленные видеозаписи летящих в небе объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматинцы предположили, что объекты на ночном небе города могут быть метеоритами. Однако пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщает, что это может быть спутник Starlink-31469, вошедший в атмосферу Земли.

    - По мнению специалистов Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова, необычное явление, которое наблюдали жители Алматинской области в ночь на 13 июня, объясняется сгоранием фрагментов спутника, развалившегося при вхождении в атмосферу Земли. Развалившимся мог быть спутник Starlink-31469, вхождение которого в атмосферу Земли было спрогнозировано на 13.06.2024, - сообщает министерство.

    Теги:
    МЦРИАП Видео Алматы Происшествия Космос
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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