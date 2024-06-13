В Минцифры ответили про светящиеся объекты над Алматой

В ночь на четверг жители Алматы и Алматинской области заметили в небе необычное явление. В соцсети появились многочисленные видеозаписи летящих в небе объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Алматинцы предположили, что объекты на ночном небе города могут быть метеоритами. Однако пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщает, что это может быть спутник Starlink-31469, вошедший в атмосферу Земли.