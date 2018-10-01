В Минтруда рассказали о едином совокупном платеже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова пояснила обязательства по оплате единого совокупного платежа (ЕСП) для самозанятых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, ЕСП в законопроекте прописан, как обязательный платеж. При этом самозанятые не несут никакой административной ответственности в случае отказа производить взносы.



«Например, работодатель удерживает у вас пенсионные взносы с вашей зарплаты и перечисляет взносы в ЕНПФ. Его обязательства прописаны в законе о пенсионном обеспечении таким образом, что плательщик обязан предоставлять налоговую декларацию и сведения об уплате в налоговые органы для того, чтобы налоговый орган администрировал своевременность, полноту уплаты в отношении работодателя. В этой же статье исключением идут плательщики единого совокупного платежа. То есть в отношении их у налогового органа компетенций не предусмотрено законодательно», - разъяснила вице-министр в кулуарах презентации законопроекта по формализации занятости населения в Мажилисе Парламента РК.



Мотивацией для самозанятых, как считают в Министерстве, должно стать осознание ответственности за свое будущее. Так, у этой категории населения появится возможность получать базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж. Самозанятые также получат медицинское обеспечение в полном объеме после того, как будет введено ОСМС.

«Допустим он (самозанятый) заболел, ему нужно получить медицинскую услугу. Если бы он не платил этот взнос, он бы оплатил медицинскую услугу по тарифу медучреждения», - добавила Светлана Жакупова.



Напомним, что введение единого совокупного платежа для самозанятых в Казахстане планируется с 1 января 2019 года. ЕСП предназначен тех, чей доход ниже, чем у индивидуальных предпринимателей - не выше 240 тысяч тенге в месяц. При этом ЕСП смогут платить только физические лица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.



Размер платежа предлагается установить 1 МРП для городского населения и 0,5 МРП для сельского. С 2019 года минимальный расчетный показатель будет составлять 2 525 тенге.



Ожидается, что ЕСП будут платить 500 тысяч человек с 2019 года. В следующие два года будет прибавляться не менее 120 тысяч людей. За пять лет их количество должно достичь 1,2 млн человек.



«Актуализации статусов требует более 1,2 млн человек. Из них 800 тысяч заявили, что работают у работодателя без заключения трудовых договоров. Эта цифра была больше в прошлом году, в этом году более 130 тысяч человек заключили трудовые договоры, 30 тысяч работодателей были предупреждены, что они обязаны заключить трудовые договоры. 580 тысяч заявили, что они самостоятельно занятые. Мы с ними будем работать», - заключила С.Жакупова.