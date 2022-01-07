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    16:25, 07 Январь 2022 | GMT +6

    В Минторговли прокомментировали ситуацию с продовольствием в стране

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции прокомментировали ситуацию с продовольствием в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К настоящему времени ситуация в торговой сфере во многих регионах страны стабильная, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением ряда торговых объектов в отдельных городах, которые пострадали в результате мародерства», - говорится в информационном сообщении.

    Согласно предоставленной информации, запасов основных продуктов питания на сегодня остается достаточно. Создаются все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания.


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