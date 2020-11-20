В минской школе открыт кабинет изучения казахского языка, истории и литературы

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 20 ноября в средней школе №143 имени М. Ауэзова города Минска открылся кабинет изучения казахского языка, литературы и истории им. Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Беларуси.

В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республики Беларусь Аскар Бейсенбаев, глава администрации заводского района Сергей Масляк, в формате видеоконференции - вице-президент фонда «Отандастар» Магауия Сарбасов и советник президента фонда «Отандастар» Болат Дидар.

Гостей школы приветствовали ученики 10 класса Никита Шалай и Виолетта Дрозд, исполнившие музыкально-поэтическую композицию на стихи казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева и белорусского поэта Максима Танка.

Посол А. Бейсенбаев поблагодарил главу администрации заводского района г. Минска С. Масляка за участие в мероприятии и особое внимание к СШ №143, носящей имя классика казахской литературы М. Ауэзова. Примечательно, что адрес школы: ул. М. Ауэзова, 5. Комплексный подход Администрации г. Минска, Заводского района в увековечивании памяти казахского писателя, творившего свои бессмертные произведения за три с половиной тысячи километров от столицы Беларуси, вызывает глубокую благодарность казахстанцев, порождает чувство единения двух братских народов.

Посол рассказал о новом проекте, реализованном Посольством Казахстана в Беларуси совместно с Фондом «Отандастар» по открытию кабинета по изучению казахского языка, литературы и истории. Его помещение претерпело реконструкцию, в нем все, включая дизайн, подчинено идее взаимной дружбы и сотрудничеству Казахстана и Беларуси. Для того чтобы изучение казахского языка, истории и литературы Казахстана было более интересным и эффективным, казахстанская сторона передала школе широкоформатный телевизор, интерактивные учебники, словари, познавательную литературу.

Посол акцентировал внимание на личности человека, имя которого присвоено новому кабинету - Абу Наср аль-Фараби, родившегося в 870 году в местечке Фараб, недалеко от города Отырар, расположенного в бассейне реки Сырдарьи, на юге современного Казахстана. В средние века этот город представлял собой научный и культурный центр, находившийся на перекрестке торговых путей, соединяя Восток и Запад.

А. Бейсенбаев отметил: «Феномен аль-Фараби заключается в том, что сфера его научных интересов была чрезвычайно широка, неслучайно его называли ученым-энциклопедистом. Его научное наследие имеет мировое значение, он внес фундаментальный вклад в развитие не только философии, религии, логики, этики, но и математики, химии, биологии, астрономии, медицины, юриспруденции. Аль-Фараби перевел на современные языки труды древних ученых - Аристотеля, Платона, Евклида, других древнегреческих мыслителей». Обращаясь к школьникам, Посол подчеркнул, что имя аль-Фараби знает весь просвещенный мир. Достичь такой славы ему помогли незаурядные способности, но важную роль сыграло то, что он владел множеством языков.

«Уверен, что знания, полученные в этом классе, будут полезными вам в дальнейшей учебе, на жизненном пути, помогут стать успешными людьми», - сказал А. Бейсенбаев.

Глава администрации заводского района С. Масляк отметил важность культурно-гуманитарного сотрудничества, образовательного обмена между Казахстаном и Беларусью для укрепления двусторонних связей. Глава районной администрации подчеркнул, что СШ №143 имеет глубокие и многоплановые традиции, среди которых казахстанский вектор – один из наиболее богатых, интересных и динамично развивающихся. Он выразил благодарность Посольству Казахстана в Беларуси за реализацию важного и интересного проекта по изучению казахского языка, литературы и истории.

Директор школы Дмитрий Бочаров отметил, что дружеские отношения средней школы №143 г. Минска с Казахстаном были заложены в 1998 году, а 11 лет спустя ей присвоили имя М. Ауэзова. Таким образом был заложен мостик дружбы между двумя странами, благодаря которым многие ученики школы побывали в Казахстане, а казахстанские делегации включают ее посещение в график своих визитов. В частности, в гости к ребятам в 2011 году приезжал в бытность Премьер-Министром Казахстана Карим Масимов.

Руководители казахстанского Фонда «Отандастар» - вице-президент М. Сарбасов дал старт проекту онлайн изучения казахского языка. Первый урок для ребят провела Айна Алпысбай - преподаватель казахского языка, автор проекта «QazWrite», благодаря которому представители казахской диаспоры, бизнесмены, простые люди в различных странах мира получили возможность дистанционно изучать казахский язык.

Гости также посетили художественную выставку «Мы разные, но вместе», на которой ученики школы представили более 50 рисунков и поделок, а младшеклассники – мультимедийные презентации. Выставка традиционно проходит в конце года в рамках конкурса «Что я знаю о Казахстане?», приуроченного Дню Независимости РК. Состоялось прослушивание поэтических произведений, в том числе авторских, подготовленных учащимися в рамках конкурса чтецов «Беларусь-Казахстан», а также защита научных рефератов, написанных школьниками старших классов.

Примечательно, что существует конкурс, в котором участвуют не только дети, но и их родители, под названием «Беларусь-Казахстан – мостик дружбы». Завершила праздничный день программа «Что? Где? Когда?», посвященная казахстанско-белорусскому сотрудничеству.