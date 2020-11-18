В Минске отдают дань великому таланту казахского поэта и мыслителя Абая

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Национальная библиотека Беларуси в Минске 17 ноября 2020 года стала точкой притяжения для почитателей творчества великого казахского мыслителя, философа, поэта, композитора Абая. Сигналом к сбору минчан и гостей белорусской столицы стала подсветка фасада здания библиотеки с поздравлением по случаю 175-летнего юбилея поэта Великой степи, чье творчество здесь знают и ценят, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Беларуси.

У входа в библиотеку собрались представители разных возрастов, костяк самых активных из них сформировали учащиеся средней школы №143 г. Минска, носящей имя М. Ауэзова, студенты и выпускники белорусских вузов, представители казахской диаспоры, сотрудники Национальной библиотеки. Эпицентр события сложился вокруг трех выдающихся белорусских литераторов – Миколы Метлицкого, Михаила Позднякова и Алеся Карлюкевича, каждый из которых в течение не одного десятилетия вкладывал свой талант, энергию и любовь к Абаю в процесс, позволивший сделать творчество казахского акына доступным и понятным каждому белорусу.

Открывая мероприятие, гостей приветствовала первый секретарь Посольства Казахстана в Беларуси Айгуль Аспандиярова: «Наша акция завершает 2020 год, который в тюркском мире был объявлен Годом Абая. Но практика жизни еще раз продемонстрировала, что гений Абая перешагнул далеко за пределы тюркоязычных народов, поскольку размышления, чаяния и мечты Абая, облаченные в различные литературные формы – «Слова назидания», лирику, сатирические этюды – близки, понятны и находят отклик в душах людей, говорящих на разных языках и живущих на разных континентах. Это подтверждает тот факт, что произведения Абая переведены на 116 языков мира. Беларуская мова – также стала языком Абая благодаря талантливым переводам его произведений большого друга Казахстана, всего нашего писательского сообщества Миколы Метлицкого».

Образ Абая, его эпоха, вся его жизнь – как на ладони Великой степи – отражена в романе-эпопее другого классика казахской литературы Мухтара Ауэзова «Путь Абая». А. Аспандиярова поделилась информацией: первый том романа переведен еще одним выдающимся писателем Михаилом Поздняковым. Фолиант издан по заказу Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь в издательском доме «Сегмент». Все четыре тома «Путь Абая» увидят свет уже весной 2021 года. Полностью роман-эпопею, который по масштабности и значимости для человечества порой сравнивают с гомеровскими «Илиадой» и «Одиссеей», будет издан в 2021 году.

На торжественном мероприятии и в интервью белорусским и казахстанским СМИ его участники поделились своими мыслями и впечатлениями от соприкосновения с творчеством Абаем.

М. Метлицкий, поэт, переводчик, лауреат Государственной премии Республики Беларусь имени Янки Купалы, специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства, международной литературной премии «Алаш» Казахстана, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

«Когда брался за перевод бессмертных стихов великого Абая на родной белорусский язык, я серьёзно задумался над тем, что буду переводить поэта уже суверенного Казахстана. Это придало желания получить самые точные подстрочники – увидеть всю содержательную сущность стиха поэта, почувствовать его ритм – сердцебиение, его живое дыхание. И мне здесь очень повезло. В Казахстане, как оказалось, есть не только Союз писателей, но и Союз переводчиков. А его председатель Кайрат Бакбергенов, известный поэт и переводчик, давно подготовил дословные русскоязычные подстрочники, которые со временем оказались и у меня на столе. С этих подстрочников переводят Абая сегодня по-новому и в России, и в бывших союзных республиках – уже без юбилейной спешки, вдумчиво и сосредоточенно, доходя до каждого слова, с той творческой ответственностью, что перед тобой не только бессмертные строки стихов, а в единении своём, сущностной полноте они – духовный фундамент целой нации. Читая и подстрочники, и переводы, я понял, кем и чем является для братского казахского народа Абай.

Его духовного величия и мощи хватало и хватает, чтобы сказать целому миру о своём народе и своём крае. Поэтому приложил все усилия, чтобы дать Абаю возможность остаться самим собой, не понижать или повышать его голос, не подменять отсебятиной им произнесённое. За великим поэтом переводчик ступает вслед, не идёт даже рядом, тем более впереди. Ты даёшь право поэту быть тем, кто он есть. Это не ты, а он говорит с твоим народом. И ты, переводчик, своим языком дай ему тот «микрофон», чтобы его услышали во всех уголках твоего Отечества. При переводе абсолютной точности, к сожалению, не бывает. Но сущностной точности всё же достигаешь – создаёшь не свой, а его художественный мир по всем законам поэтики.

Абая переводил в том возрасте, в котором им самим создавались самые «спелые» стихи. Этот возрастной контакт давал возможность мудро сосредоточиться. Как акын, поглаживая белую бороду, повторял за Абаем его мудрословия уже на своём родном языке, ища самые точные соответствия. Оглядывал зрением воображения его степь, встречал каждое творческое утро возле казахских юрт. Видел, как судьбоносно соприкасается тогдашняя жизнь казахов с нашей белорусской – стремлением к лучшей доле. И это творческое счастье: заново переосмыслить то, чем жил настоящий Поэт, что он постарался донести своим соотечественникам и всему миру. Я пришёл к нему в новом времени с широт этого мира, поэтому с нескрытым вниманием старался услышать его каждую мысль, возродить её в родном слове.

В последние годы значительно укрепились белорусские творческие контакты с Казахстаном, которые, на счастье, никогда не прерывались».

Алесь Карлюкевич, директор - главный редактор Издательского дома «Звязда», главный редактор правительственной и парламентской газеты «Звязда»:

«Абай в белорусском художественном, культурном, гуманитарном пространстве занимает прочное место. И не только потому, что уже дважды в истории молодой белорусской литературы выходили отдельными книгами в переводе на белорусский язык произведения великого пророка казахского народа. А еще потому, что белорусские литературоведы, культурологи прочитывают его судьбу, его роль как «гения места» в масштабе других национальных координат. Впечатляющим представляется частое обращение белорусской литературно-художественной периодики к жизни и творчеству Абая, сравнения его величины со знаковыми личностями в истории и культуре Беларуси. Прежде всего, с Янкой Купалом и Якубом Коласом. Но все эти шаги - издания книг, отдельные публикации в периодике, вечера и презентации в память о просветителе - получаются по причине тесных, дружеских связей между национальными литературами Беларуси и Казахстана на современном этапе. «Казахстанские» литературоведческие, историко-литературные выпуски в журнале «Нёман», отдельная интернет-страница, посвященная Абаю, на Портале «Созвучие: литература и публицистика стран Содружества» (а еще и интернет-страница, посвященная Мухтару Ауэзову), многолетнее участие казахских писателей в Международном симпозиуме литераторов в Минске «Писатель и время», участие в постоянно действующем круглом столе «Художественная литература как путь друг к другу» и другие белорусско-казахские совместные творческие инициативы - всё это свидетельствует о том, что Абай, его евразийские художественные идеи широко шагают по Беларуси, как и по всей планете.

М. Поздняков, поэт, прозаик, переводчик, лауреат Национальной литературной премии Беларуси и 28-ми других республиканских и международных литературных премий, автор более ста книг, председатель Минского городского отделения СПБ, председатель общества дружбы «Беларусь–Россия», член президиума и правления Союза писателей Союзного государства в режиме блиц-опроса сказал: «Абай – великое достояние Казахстана и мировой литературы».

На вопрос об авторе произведения «Путь Абая», переводу которого М. Поздняков посвятил весь абаевский юбилейный год, тезисно охарактеризовал следующим образом: «Абай – великое достояние Казахстана и мировой литературы. М. Ауэзов и его роман-эпопея «Путь Абая», особенности перевода которого и счастье переводчика – в соприкосновении с настоящей жемчужиной мировой литературы, бессмертным образом великого мыслителя и поэта Абая.

Выдающийся писатель и ученый, повествуя о выдающемся классике, создает произведение – как художественную историю жизненного и творческого пути Абая, как историю казахского народа, становления нации, национального самосознания. Роман — это своеобразная художественная энциклопедия жизни казахского народа XVIII-XIX вв. (быт, этнография, фольклор, обычаи, труд, культура, чаяния), где кочевание — как форма жизни народа того времени, где поэтический образ степи и душа казахского народа, дружелюбие народа Великой степи».

Анна Кулак, учащаяся 9 класса средней школы № 143 города Минска имени М.О. Ауэзова:

«Мы как учащиеся школы, которая носит имя казахского писателя, учёного и драматурга Мухтара Омархановича Ауэзова, не понаслышке знаем Абая – самого известного казахского поэта, основоположника казахской письменной литературы, просветителя.

Ежегодно в рамках дня, посвящённого дружбе Беларуси и Казахстана, у нас в школе проходит конкурс «Что я знаю о Казахстане». Наши ребята знакомятся с романом-эпопеей «Путь Абая», а затем наиболее творческие учащиеся создают поделки, рисуют иллюстрации к этому произведению и даже инсценируют некоторые отрывки. Я думаю, таким образом мы укрепляем дружбу между нашими народами».

Елена Ураева, учитель русского языка и литературы средней школы № 143 города Минска имени М.О.Ауэзова:

«В этом году в нашей школе открывается кабинет изучения казахского языка. Открытие приурочено к 175‑летию Абая. Многогранность его очевидна: это поэт, композитор, просветитель, первый классик казахской литературы, реформатор, приверженный духу сближения степной и европейской культур.

Мне как учителю русского языка и литературы хочется отметить особый вклад Абая в письменную казахскую литературу, основоположником которой он является.

Для большего понимания нашими школьниками, Абая можно сравнить с великим Пушкиным – основоположником русского литературного языка.

Нам очень приятно присутствовать на мероприятии, которое сближает наши народы, что очень важно в наше непростое время!».

Праздничные мероприятия в Минске продолжились поздно вечером у здания Национальной библиотеки.