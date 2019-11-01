В Минобразовании РК ответили на петицию родителей против новой системы оценки знаний в школах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова ответила на петицию родителей против новой системы оценки знаний через СОР и СОЧ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Относительно петиции. В целом министерство к этому вопросу как относится: мы сегодня не знаем, что это за петиция, какая категория родителей (подписала - прим.ред.). Не в нашей компетенции определять это. Но мы работаем как со школами, учителями, так и с родителями, показываем, доказываем плюсы и минусы, насколько хороша, есть ли вопросы в критериальном оценивании. Эта разъяснительная работа идет. Она всегда шла, потому что процесс системный, целостный», - подчеркнула Шолпан Каринова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Отметим, ранее через социальные сети родители собирали подписи под петицией против новой системы оценки знаний через СОР и СОЧ. В свою очередь, вице-министр образования и науки РК прокомментировала СОЧ и СОР в школах на своей странице в Facebook.
СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть) – система критериального оценивания знаний учащихся.Фото: ortcom.kz
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