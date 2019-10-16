В Минобороны РК сделали заявление по факту инцидента на учебном полигоне «Бекет-ата»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Адылбек Алдабергенов сделал заявление по факту инцидента, произошедшего в июле текущего года на учебном полигоне «Бекет-Ата» в Мангистауской области, в результате которого один из военнослужащих потерял руку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По имеющимся сведениям 17 июля 2019 года согласно плану проведения занятий на учебном полигоне «Бекет-Ата» проводились специальные учения с личным составом. Связист, рядовой срочной службы Кошелев был привлечен к учениям для демонстрации экипировки связистов на учебной точке №3. Никаких боевых задач выполнять не должен был. При проведении подготовки к занятиям Кошелев самовольно без каких-либо команд, хотя каждый военнослужащий с первого дня знает, что без приказа никакие действия не предпринимаются, подошел к выложенным боеприпасам на другой учебной точке и самовольно взял гранату Ф1, так называемую «лимонку». Закрутив запал, выдернул предохранительную чеку. Тем самым привел механизм в действие. А услышав хлопок, засунул гранату под радиостанцию. Со слов сослуживцев, Кошелев был предупрежден о том, что граната является боевой», - сказал Адылбек Алдабергенов.

В результате взрыва рядовые Кошелев и Жаманбаев, которые находился около радиостанции, получили осколочные ранения.

По словам А. Алдабергенова, находившиеся рядом другие военнослужащие не пострадали, хотя были подвержены риску. Пострадавшим была оказана вся необходимая и психологическая помощь.

«По факту взрыва было автоматически заведено уголовное дело в Военном следственном управлении МВД. По запросу военно-следственного управления МВД воинской частью была проведена оценка нанесенного ущерба. Вопрос предъявления требований о возмещении ущерба не входит в компетенцию Министерства обороны. Решение принимает суд», - отметил заместитель начальника Генерального штаба ВС РК.

Адылбек Алдабергенов проинформировал, что 23 июля было заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственных командиров разных уровней.

«Дополнительно ведется проверка фактов нарушения устава внутренней службы Вооруженных сил. Объективная оценка действий военнослужащих в данной ситуации необходима для недопущения такого рода случаев в дальнейшем», - заключил он.

Напомним , в июле текущего года сообщалось, что в Мангистауской области двое военнослужащих подорвались на гранате во время учений. В результате инцидента военнослужащий Сергей Кошелев потерял руку.